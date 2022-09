Diana – pühak või patune?

Penny Juror, kuninglik korrespondent:

Diana kasvas üles vägivaldses perekonnas. Tema ema Frances Shand Kydd oli vägivaldses abielus ja kaotas kõigi nelja lapse hooldusõiguse. Diana oli sel ajal kuueaastane. Tema arust ei armastanud ema teda piisavalt, et temaga koos olla. See oli lapsele väga hävitav. Ta jõudis ka järeldusele, et teda ei tahetud niikuinii, sest ema ja isa tahtsid meeleheitlikult poega (Dianal on kaks vanemat õde ja noorem vend). Ta tundis ennast tähtsusetu ja mittearmastatuna. (2012)