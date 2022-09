Sõjaväes töötamine – eriti kaugel oma perekonnast – on hindamatu ohver, mille võtab enda peale vaid murdosa inimestest. Ja kuigi paljudel sõjaväelastel on edukad kaugsuhted, võivad lähetustega seotud asjaolud ajendada petma, seda enam, et ka vahele jääda on ebatõenäoline. Pidev eemalolek perest mõjutab suhet ka siis, kui sõjaväelane koju naaseb, sest koduse eluga on vaja taas kohaneda.