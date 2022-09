Serena Williamsit kritiseerivad inimesed ei saa aru, mida lapse saamine naise jaoks tähendab

Mitte, et Serena Williams peaks veel midagi tegema, et oma nime tenniseajalukku kirjutada, kuid tänavuse US Openi teises ringis Anett Kontaveidi alistamisega jättis ameeriklannast endast lihtsalt veelgi suurema märgi maha.

Serena Williams US Openil Anett Kontaveiga kätt surumas. Foto: Mike Segar/REUTERS/Scanpix

Serena Williams on tõeline tenniselegend, kuid ei ole temagi kriitikast pääsenud. Eriti teravaks läksid asjad siis, kui ta ütles avalikult välja, et meeste ja naiste jaoks on pereelu ja sportlasekarjääri ühendamine drastiliselt erinev kogemus.

Kim Clijsters tõdes, et Serena Williamsi sõnad emaduse ja professionaalse spordi kohta puudutasid teda sügavalt. «Kui sa pead professionaalse sportlasena valima perelisa või pensionile jäämise vahel, siis see on meeste ja naiste jaoks erinev,» ütles Clijsters. «See on lihtsalt fakt.»

Serena otsuse puhul oli kuulda palju kommentaare ja nurinat, kuna ta ütles otse välja: kui ta oleks mees, saaks ta teha karjääri nagu Tom Brady. «Inimesed, kes suhtusid sellesse negatiivselt, ei saa aru, mida naise jaoks lapse saamine tähendab,» sõnas Kim. «Kui ta poleks tundnud soovi peret luua, siis oleks ta veel kaks aastat mänginud. Minu keha muutus pärast kahe, kolme lapse saamist – see on lihtsalt fakt. Roger Federeri jaoks on isaks saamine hoopis teine kogemus kui tema abikaasale emaks saamine.»

