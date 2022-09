ARST HOIATAB ⟩ Selle täiesti tavalise vitamiini puudus kaotab seksiisu

Näiteks kui teil on «kuiv hooaeg» ja te ei seksi eriti, pole te probleemiga üksi. Paljudes riikides harrastatakse seksi vähem kui varem ning seksi hulk suhetes ongi keskmiselt vähenenud. Näiteks 2021. aastal USA-s tehtud uuring väidab, et ameeriklased seksivad vähem kui varem.

Teadlaste sõnul on selle põhjuseks mitmed erinevad tegurid. Põhjuseks võib muuhulgas olla libiido langus, seksuaalne sobimatus, hormonaalne tasakaalutus või väsimus, mis on tingitud kiirest elustiilist.

Üha enam uuringutega jõutakse järeldusele, et D-vitamiini puudus mõjutab oluliselt seksuaalelu kvantiteeti ja kvaliteeti. Kui mees kannatab D-vitamiini puuduse all, mõjutab see tugevalt tema seksuaalset võimekust. Kui naine kannatab vitamiinipuuduse käes, võib see põhjustada seksi ajal valu, vähendada seksuaaliha ja raskendada erutust.