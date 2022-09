Üha enam peresid otsustab alaliselt maale elama minna. Mis on selle sammu plusspool?

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul näitas uuringufirma Norstat tänavu aasta alguses tellitud küsitlus, et üle poole vastanud eesti elanikest tõdeb, et inimeste huvi linnakorterist maale kolida on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud.

Kuid unistus jääb tihti paljudel ellu viimata, sest kinnistu soetamisel ja maja ehitamisel napib rahalisi vahendeid. Pealegi, pangast on maale kodu soetamiseks raskem laenu saada. Siiski leidub ka neid, kes vaatamata takistusele leiavad tee oma unistuse realiseerimiseks. Pereema Reili Lille rääkis oma pere teekonnast maale kolimisel.

«See soov on mul alati olnud silmapiiril. Kümme aastat tagasi tekkis visioon, et tahaks kolida kuhugi eemale. Koroonaaeg tõi seda unistust lähemale. See aeg näitas, et tööd saab teha teistmoodi ning kodust,» märkis Lille.

Pikemad vahemaad ja kallis kütusehind pereema sõnul maal elamist ei takista. «Isegi vastupidi! Mina just tunnen, et linnaelu on kiire ja seal elades ootan ka ise endalt palju rohkem. Igal pool on vaja käia, mitmesse kohta sõita ja kõik vajab kiiret tegutsemist. Maal on rahulikum. Elame Tõrvas ja tunneme, et kõik kulgeb oluliselt rahulikumas tempos,» lisas ta.

«Mulle meeldib olla linnast väljas. Saan olla lähemal loodusele ja minna igal hetkel matkama. Olen maakohast pärit, vahepeal elasin linnaelu ja nüüd olen valmis elama taas väiksemas kohas,» sõnas Lille.