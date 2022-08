ETTEVAATUST ⟩ Põhjus, miks ei tohi kohe pärast seksi aluspükse jalga panna

Seksi ajal satuvad intiimpiirkonda bakterid nii käte kui ka mehe sperma kaudu. Igaüks, kes paneb kohe pärast seksi aluspüksid jalga, pakub neile bakteritele sooja ja niisket keskkonda, kus neil on täiuslikud tingimused paljunemiseks. See suurendab infektsioonide, näiteks seene ja põiepõletiku riski. Selle vältimiseks on soovitatav oodata püksikute jalga sikutamisega pärast seksi, nagu ka pärast duši all käimist. Kui tupp on piisavalt õhku saanud, siis ei ole bakteritel võimalust tekitada ebameeldivaid haigusi.