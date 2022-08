HÜVA NÕU ⟩ Nipid, kuidas valmistada last ette esimeseks koolipäevaks

Toredad raamatud, mille tegelastega laps saab end samastada, on kasulikud, et leevendada ärevust ja anda enesekindlust. Sellised raamatud on näiteks Harry Potteri sari, Astrid Lindgreni lasteraamatud («Madlike», «Bullerby lapsed»), Tiia Kõnnussaare ja Kerttu Soansi «Martti läheb kooli. Suur või väike ingel».