NAGU EMA SUUST KUKKUNUD? ⟩ Vaata, milliseks on sirgunud Madonna vanim tütar

Siiski on soovinud Lourdes rõhutada, et ta pole materiaalne tüdruk, nagu on olnud tema ema. Hiljutises intervjuus selgitas 25-aastane modell, et tema kasvatus muutis tema arusaama rahast ja ilust. Lourdes maksis ise kolledži õppemaksu ning New Yorki korteri eest, selgitades, et ta ei saanud Madonnalt suuremat sorti varandust. Popstaar on otsustanud oma lapsi liigselt mitte hellitada, et nad iseseisvuksid ning eesmärkide saavutamise nimel vaeva näeksid. Sellegipoolest ei ole ta enda positsiooni ühiskonnas unustanud. «Kasvasin üles erakordsete privileegidega, seda ei saa eitada,» tunnistas Lourdes.