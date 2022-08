KAHETSUSVÄÄRNE ⟩ Beyoncé läks raevu, kui nägi, mida H&M tema fotodega tegi

Lähedase allika sõnul keelas Beyoncé kiirmoeketil endast töödeldud pilte kasutada. «Kui Beyoncé sai teada, et H&M on muutnud tema keha tegelikku väljanägemist, läks ta täiesti raevu,» rääkis allikas The Sun-ile. Jutt käis lauljatari ikoonilistest kurvidest, mida oli moebränd püüdnud fototöötlusprogrammiga mõõtudelt vähendada.

Kui staar kahetsusväärsest teost kuulis, võttis ta esmajoones ühendust H&M-iga ning nõudis kampaanias originaalide kasutamist, mida talle ka võimaldati. Ujumisriiete kampaanias osalenud lauljatar tundis ebameeldivust, sest töödeldud pildid oleksid olnud justkui ettevõttepoolne vihje, et ta ei sobi oma loomuliku kehaga bikiinimodelliks.

H&Mi pressiesindaja tunnistas, et kampaaniapiltidest oli koosolekutel mitu korda juttu, ent kinnitas, et lõplikke pilte ei töödeldud ühegi programmiga. Pressiesindaja rääkis: «Nagu kõigi kampaaniate puhul, arutasime ka selle üle, milliseid pilte tuleks kasutada. Nii H&M kui ka Beyoncé on lõpptulemusega väga rahul.»

Sellegipoolest ilmnes olukord vaid päev pärast seda, kui H&Mi tegevjuht teatas, et ettevõtte prioriteet on näidata oma klientidele tervislikku kehapilti.