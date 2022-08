78-aastane naine palub abi: mida teha, et mehed näeksid minus potentsiaalset sekspartnerit?

Teie vanuserühma kuuluvate inimeste jaoks on veebipõhised tutvumissaidid. Sellised platvormid võivad olla kasulikud inimeste hindamiseks enne isikliku kohtumise kaalumist. Need on abiks ka seetõttu, et pole üheselt mõistetav, miks te otsingut läbi viite. Kohalike klubidega liitumine ja kogukonnaüritustel osalemine võivad olla kasulikud viisid potentsiaalsete partneritega kohtumiseks, kuid võib-olla peate olema piisavalt julge, et olla algataja. Otsekohesust ei peeta enam negatiivseks asjaks. Kutsuge keegi, kes teile meeldib, kohvile või mõnele muule privaatsele kohtumisele. Ignoreerige kõiki, kes käituvad üllatunult või teevad vanusest lähtuva märkuse; need on vanamoodsad ja pole vaeva väärt. Lihtsalt kündke edasi ja astuge julgeid samme oma vajaduste rahuldamiseks.