Kuidas hommikutundidel kohe särama hakata? Kethi Uibomägil on suurepärane harjumus!

«Suvel tegelesin ka muusikaga ja mind rabas Viru Folk. Ma polnud juba ammu nii suurel üritusel esinenud ja oli tõeline aukartus publiku ees. Olime bändiga kokku pannud kontsertkava, kuid polnud kindel, mil moel see inimestele mõjub. Laval olles olin aga heas mõttes šokis, kogemus oli rabav. Publiku seas oli 9-kuune laps, kes hakkas esimesi samme tegema ja 60-aastane üleni tätoveeritud mees, kes õlletops käes meie laulude saatel kaasa liigutas. See, mida me ansambliga «Hõim» tegime....oli lihtsalt vau,» sõnas Uibomägi.

Bändi «Hõim» algkoosseisus oli ka Ithaka Maria, kuid tänaseks ta sinna enam ei kuulu. «Ithaka Maria on hetkel õpetaja rollis ja nüüd olen lauljana vaid mina. Toimetada on oluliselt lihtsam, sest liikmeid vähem, oleme hetkel viiekesi. Olgem ausad - tempo on kõigil kiire ja vaja mõelda, mida prioriteediks võtame,» lisas ta.

«Unistustest rääkides...see on nüüd eraeluline. Ma arvan, et iga naine võiks olla ema. Mõni küll ei saa. Kuid need, kes saavad, nendele on see kindlasti privileeg. See on küll selline verstapost, kuhu üks kolmkümmend pluss naine oleks võinud juba jõuda või võiks jõuda. See on asi, mis mind hetkel kuklas motiveerib. Kuid selleks, et olla hea ema, võiks sul olla ka hea lapse isa. Ja sel teemal olete ise saanud meedias lugeda nii üht kui teist,» naeris Uibomägi.

Kethi Uibomägi tutvustas raadio Elmar hommikuprogrammis ansambel «Hõimu» värsket pala. «Pealkirjaks on «Upin» ja see tähendab seto keeles õuna. Miks mitte ka Apple tehnoloogiat. Matis Leima on bändis produtsent ja helilooja, tema ja Ivo Laanelind on kirjutanud kõik meie laulud. Sealt sündis ka see lugu. Räägib see sellest, et sul on telefon koguaeg ees ja sa ei taipa, et sõber on kõrval. Paljud on unustanud end sotsiaalmeedia hõlma ja nimetan seda lausa viiruseks. Sellest see laul räägibki,» lisas Kethi Uibomägi.