TÄNAPÄEVA MUINASJUTT ⟩ Mees kolis 11 000 kilomeetri kaugusele naise pärast, kellega tutvus Tinderis

Kui kaugele oled valmis minema armastuse nimel? 22-aastase Clodagh O'Sullivani jaoks on vastus lihtne: umbes 11 000 kilomeetri kaugusele. Just nii kaugele sõitis ta, et kohtuda 25-aastase Brady Elliotiga, kellega ta oli Tinderis tutvunud. Äsja sündis neile esimene laps.