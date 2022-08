Klient süüdistab Kim Kardashiani firma toodet tervisekahju tekkes: see rebis mu naha katki!

Noelle Mahasin Smith väitis esmaspäeval esitatud hagis, et Skimsi kehateip rebis tal naha maha, kui naine üritas seda eemaldada. Kim Kardashiani brändi Skims esindaja võttis teemal sõna, pärast seda, kui Smith oli ettevõtte kohtusse kaevanud. Skims väitis, et naise soetatud teip pole nende toodetud.

Smithi ostukviitung tõendab, et tegu pole Kimi ettevõtte tootetud teibiga: 36 eurot maksev teip oli soetatud vaid kümne euro eest. Skimsi esindaja lisas, et eseme populaarsus on toonud kaasa mitmesuguseid võltsinguid, mida on ettevõttena raske tuvastada ja lettidelt maha võtta. «Kahjuks on võltsitud kaubad muutunud kaubamärgi jaoks tavaliseks, mistõttu soovitame oma klientidel tungivalt osta ainult Skimsilt või mõnelt meie ametlikult jaemüügipartnerilt,» kommenteeris esindaja.