Nahaarst selgitab, kas ohutut päevitamist on olemas

Osade inimeste seas on levinud ka arvamus, et vähemalt talvel tuleks käia solaariumis, et nahk oleks kevadel päikese eest kaitstud või et suve alguses tuleks koheselt saada päikesepõletus, et «vana nahk» kooruks maha ning uus tuleks asemele. See on naha tervise mõistes väga ohtlik tegevus. Kui nahk läheb päikese tõttu punaseks ning hakkab maha kooruma, tähendab see, et UV-kiirgus kahjustas naharakke nii palju, et kahjustust pole võimalik enam parandada ning rakud surevad ära. Päevitus on meie naha kaitsereaktsioon UV-kiirguse kahjuliku mõju eest – rakud ümbritsevad oma tuuma (raku aju) pigmendigloobulitega, et UV-kiirgus neelduks nendes, mitte tuumas ja DNAs endas. Pigmendigloobulite tootmine on aga aktiveeritud UV-kiirguse poolt. See tähendab, et päevituse süvenedes saab nahk iga kord kahjustada. Seega, kuigi juba olemasolev päevitus võib nahka kaitsta ära põlemise eest, ei ole ohutut päevitust otseselt olemas.