Karin Raski bränd võlub seni vägevaima sügiskollektsiooniga

Karin Raski ahjusoe sügistalvine kollektsioon on hoolega läbitöötatud ja vormistatud tervikuks. Soovi korral saab kõiki tooteid omavahel kokku sobitada ning tooted on mõeldud kestma pikki aastaid hooaegade üleselt. Funktsionaalsus on kollektsioonis aukohal – mantlite varrukalõige arvestab vajadusega mahutada enda alla lai kimono või puhvis varrukaga kleit, lühemaid ja pikemaid kimonoid endid saab kasutada nii kleitide peal jakina kui ka iseseisvalt kleidina.

Foto: Karin Rask bränd

Uues kollektsioonis on esindatud juba brändi signatuurtoodeteks kujunenud rätsepatööna valminud soojad talvemantlid, eriilmelised kimonod ning murtud toonides peenvillased kleidid, mis on otsekui välja astunud mõnest vanast Itaalia filmist. Vürtsiks sekka on aga julged 60ndate hõnguga minipikkuses litterkleidid ja metallikkangastest kleidid-pluusid-kimonod. Puhta joone ning kõrge kvaliteediga rõivad valmivad alati jätkusuutlikult – disainer kasutab erinevaid hoolega valitud kangajääke ning orgaanilist kangast.

Foto: Karin Rask bränd

Karin Raski tooted valmivad zero-waste reegleid järgides ning bränd järgib ringmajanduse põhimõtteid. Kõik tooted on valminud Kalamajas kogenud rätsepate poolt ainueksemplarina või väga väikeses tiraažis. «Suurim õnn meie jaoks on naasevad kliendid – järelikult eelmine ost on end õigustanud, pakkunud emotsiooni ja kvaliteeti,» räägib moelooja tänulikult, «Usume, et mõni ilus ja kestlik ese inimese garderoobis toob veidikene rõõmu igal ajahetkel.»

Foto: Karin Rask bränd