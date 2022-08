Koolitüdrukusse löönud äike sulatas tema riided ja nutikella

Kolledžiõpilast Emma Egglerit tabas esimesel koolipäeval välk, kuid suure ime läbi jäi ta ellu. Arstid ütlesid 18-aastasele neiule, et tal vedas meeletult, kuna välgunool läks napilt tema südamest mööda. Taoline šokk oleks põhjustanud vanemale inimesele surmava südamerabanduse, kuid Eggler pääses teise astme põletushaavade ja sinikatega.

Eggler märkas esimesel koolipäeval viimasesse tundi kõndides tormi, kuid ta ei saanud aru, kui lähedal see oli. Tüdruk ütles, et ta ei tundnud välgulöögi mõju, kui see teda tabas – ühel hetkel seisis ta oma jalgadel, järgmisel ärkas juba maas, suutmata liikuda ega rääkida. Tema Apple’i nutikell oli täielikult söestunud ja särk sulas keha külge, jättes põletushaavad rinnale, kõhule ja randmele.

Parameedikud tõid Emma kohalikku haiglasse ning seejärel Birminghami põletuskeskusesse. Sealt kirjutati ta üsna kiirelt välja. Tüdruk tunneb end juba paremini ja kavatseb järgmisel nädalal tundides osaleda.

Arstid rääkisid Egglerile, et välk tabas teda rindu, mistõttu ta jalust maha kukkus. «Ma ei saanud aru, et mind oli tabanud välk, mul oli rohkem piinlik, sest arvasin, et komistasin ja kukkusin maapinnale,» rääkis Eggler WKRG-le. «Siis mõistsin, et ma ei saa liikuda, ma ei saa rääkida ega midagi teha.»

Kui Eggler teadvusele tuli, oli tema särk täielikult naha külge sulanud. Tüdruku sõbrad suutsid ta lähedalasuvale pingile viia ja helistasid hädaabinumbril. Emma rääkis, et ta mäletab tõelist paanikat, kuna arvas, et on halvatud. Õnneks sai Eggler lühikese haiglasoleku ajal oma jalad liikuma ja tervise tagasi. Kõhupõletused olid tema vigastustest halvimad, kirjutas Eggleri ema Erin Facebookis.

«Kui sa ei usu imedesse, räägi selle lapsega. Sa võid oma meelt muuta,» kirjutas Emma ema Erin Eggler teisipäeval Facebooki postituses. Tüdruku pere ja arstid nõustuvad, et ta paranes imeliselt.