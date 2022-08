OSKA JÄLGIDA ⟩ Teadlased kinnitavad: seda tüüpi isiksusega mehed kannatavad kõige tõenäolisemalt erektsioonihäirete all

Seksuoloogid kinnitavad et tõenäolisemalt on erektsioonihäired häbelikel ja pessimistlikel meestel.

Taiwani ülikooli teadlased on näidanud, et D-tüüpi isiksusega mehed kannatavad tõenäolisemalt erektsioonihäirete all. Artikkel avaldati ajakirjas The Journal of Sexual Medicine.