Kui tead neid paarisuhte faase, püsib suhtel eluvaim sees

Üheks põhjuseks, miks suhted purunevad on see, et iga suhe läbib viis etteaimatavat faasi, kus iga järgnev etapp põhineb eelmisel etapil. Tundes neid faase, oskad sa neid oodata ning nendesse mitte kinni jääda.

Dr Susan Campbelli paarisuhte viis faasi on järgnevad: romantika faas, võimuvõitluse faas, stabiilsuse faas, pühendumise faas ja õnne faas.

Romantika ehk sõltuvuse faas

Romantika faas saab alguse armumisest ning kestab tavaliselt kaks aastat. Selles faasis tunnetad armastust kõige ebaküpsemas vormis, milleks on armumine. Armumise hetkel näed oma kaaslast vaid headest külgedest ning halvad küljed jäävad märkamatuks.

Võimuvõitluse faas ehk armupohmell

Kõige suurem protsent lahkuminekuid toimub just selles faasis. Suhtes on selleks ajaks oldud umbes kolm kuni neli aastat. See on aeg, mil kaob illusioon lõputust armastusest. Tunded, mis sul esialgu olid, asenduvad nüüd viha ja pettumusega. Sarnasuste asemel hakkad nägema ainult vigu ja erinevusi.

Stabiilsuse faas

Kui olete tülidest ja kaklustest mõlemad võitjatena välja tulnud, on aeg liikuda stabiilsuse faasi poole. See on aeg, mil teid mõlemaid valdab rahu: olete oma erimeelsused ära lahendanud ning samal lainepikkusel. Armastamise põnevus on tagasi.