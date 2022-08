Kui kaua pead sina tööl käima, et teenida Kim Kardashiani lapsehoidja kuupalka?

Kim Kardashian pole mitte ainult tõsielusaadete staar, vaid ka ettevõtete omanik ja õpib advokaadiks. Loomulikult on tal oma nelja lapse jaoks raske aega leida. Et aidata laste eest hoolitseda, on Kardashianil hulk lapsehoidjaid, kellele RadarOnline'i aruande kohaselt makstakse väga hästi.