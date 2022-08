Katriin Sõõrumaa ― mitte ainult kuulsa isa tütar

Olin välismaal ning pidin paari päeva pärast lendama Hispaaniasse puhkama, kui isa helistas ja ütles, et broneeris mu piletid ümber ning ootab mind endale Tallinnasse appi. Muidugi olin esimese hooga pettunud, et puhkus ära jäi, aga kuna olen alati isaga töötamist nautinud, sain sellest kiiresti üle. Alguses olin lihtsalt abiks ning ajapikku sain vastutusrikkamaid tööülesandeid. Sain tööga suurepäraselt hakkama ning nii kujuneski minust projektijuht. Selle pakkumise üle ei kahelnud ma hetkekski ning veetsin juba esimesel päeval 12 tundi kontoris. Tagantjärele saan öelda, et see on üks parimaid otsuseid, mida teinud olen. Kuna sõidan ise iga päev taksoga – elan nii Tallinnas kui ka Londonis kesklinnas ning auto järele pole vajadust –, on taksoteenus alati olnud mu elus tähtsal kohal. Põnev on kaasa lüüa taksoplatvormi arendamises ning luua inimestele võimalus kuluefektiivseks liikumiseks.