Tähtkujud ritta: kes petab kõige tõenäolisemalt?

Muidugi on igaühel oma petmise määratlus ja truudusetuse kategooriasse võib kuuluda umbes miljon erinevat tegevust. Kelle jaoks on lihtne flirt kellegi teisega, kui oma partneriga, täielik abielurikkumine. Või võib-olla on teie arvates ainus, mis kvalifitseerub, täielik seksuaalvahekord.