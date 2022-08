Iga sodiaagimärgi kõige ohtlikum iseloomuomadus

Kui su süda on sama tüüpi inimese pärast ikka ja jälle valutanud ja kohtud kellegagi, kellel on palju samu omadusi, kui eelmistel siis tead, et nad on sinu jaoks ohtlikud. Kas loodad, et seekord läheb teisiti või pöörad otsa ringi ja jooksed tulistvalu tuldud teed tagasi?