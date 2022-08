Psühholoog Aenne Brielmann tõi välja, et ootused täiusliku kaadri saamiseks on suured. Ta märkis, et enamikul meist on tegelikult üsna kõrged ootused enda suhtes. «Kui me ootame, et foto oleks keskmisest parem, ja me saame keskpärase foto, siis oleme pigem pettunud,» ütleb Brielmann. «See on hea pilt, aga me tahtsime suurepärast.»