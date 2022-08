USKUDA VÕI MITTE? ⟩ Müüdid meigi kohta, mis ei pea tegelikult paika

Pole vahet, kas sul on kuiv või rasune nahk, selle regulaarne niisutamine on hädavajalik. See kontrollib ka rasu eritumise hulka.

Igal tootel on aegumiskuupäev. Ole kosmeetikatoodete suhtes ettevaatlik, sest esiteks on neis palju kemikaale, mis pärast aegumist su nahka mõjutavad, lisaks võivad võivad aegunud meigitooted põhjustada nahapõletikke.

Päikesekaitsekreem on alati vajalik, alati. Dermatoloogid on seda selgelt öelnud, eriti viimastel aastatel.

On nii arvukalt punaseid toone, et kõik leiavad sobiva ja meeldiva. Üldise arusaama järgi sobivad soojema alatooniga nahale oranžikaspunane toon ja jaheda alatooniga nahale sinakaspunased toonid.

Meigitooted on erineva hinnaga. Selles tootevalikus leidub igasugust kvaliteeti. Samuti ei sobi iga koostis su nahatüübile, kuid see ei tähenda, et toode iseenesest on kehv, vahendab TheHealthSite.