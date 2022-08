EKSPERDI NÕUANDED ⟩ Kas imetamise ajal tohib Botoxit süstida?

Botox on puhastatud, steriliseeritud ja lahjendatud botuliintoksiin. Kuna tegemist on tegelikult mürgiga, kasutatakse seda väga väikestes annustes ja lahjendatult. Botoxi süstidega saab vähendada kortse ja ravida ka mittekosmeetilisi probleeme, näiteks migreen, lihasspasmid, silmade tõmblus, liigne higistamine. Kuid on see protseduur imetamise ajal lubatud?