PÜHA PÜSS ⟩ Kim Kardashian säras hõbedases trikoos, mis kujutlusvõimele ruumi ei jäta

Vaid kolm nädalat tagasi otsustasid Kim Kardashian ja Pete Davidson kumbki oma teed minna. Nüüd avaldas Kimi lähedane isik E! News-ile, et Kim on valmis pärast lahkuminekut uuesti suhte peale mõtlema ja väidetavalt soovib ta enda kõrvale kedagi vanemat kui Pete, kes on 28-aastane.

41-aastase Kimi lähedane rääkis, et tõsielustaar on taas meheotsingutel ja tal on kuuldavasti palju valikuvõimalusi. Ka Kardashiani sõbrannad aitavad kaasa, et Kim kiirelt uue silmarõõmu leiaks. «Kim on välja öelnud, et soovib kohtuda kellegi vanemaga, kuid see peab olema inimene, kes tema elust aru saab,» väitis naise sisering.