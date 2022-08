On hullemaid asju, mida oma tervise heaks teha, kui linade vahel veerelda. Nimelt väidavad eksperdid, et seksist on tervisele palju kasu. Vaatame erinevaid viise, kuidas seks parandab tervist – alates menopausi edasilükkamisest kuni nakkuste vastu võitlemiseni.