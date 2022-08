EKSPERT AVALDAB ⟩ 5 rusikareeglit, mida järgida rinnahoidja kandmisel

See on rinnahoidjatele liiga karm ja lõhub neid.

Spordirinnahoidjat on vaja, et kaitsta rindu, kuid et säästa ka oma tavalisi rinnahoidjaid higi ja perspirandi eest.

3. Ära voldi oma rinnahoidjaid kokku nii, et üks korv on teise sees

Sa ei saa eeldada, et kuna sa tead oma rinnahoidjasuurust, siis on hooleta. Sõltuvalt stiilist, materjalist ja isegi sellest, kus see on valmistatud, muutub selle sobivus täielikult, vahendab The Sun.