UNELMATE SÕPRUS ⟩ Seitse Hiina sõbrannat soetasid ühise maja, kus vanaduspõlv veeta

«Alguses oli see lihtsalt nali,» tunnistavad sõbrannad YouTube'i postitatud videos. Naised lubasid 2008. aastal, et kuuekümnendatesse jõudes kolivad nad kokku ja veedavad pensionipõlve koos. Elamispaigaks valisid daamid Guangzhou äärelinna, mis asub Hong Kongi lähedal.

Nüüd on nad teinud oma unelma teoks, kogudes umbes 584 000 eurot, et osta ja täielikult ümber ehitada üks lagunenud maja. Esialgu nukra väljanägemisega hoonest sai hiinlannade käe all imekaunis valgusküllane kodu.

«Oleme üksteist tundnud üle 20 aasta,» ütleb üks naistest, «Olime kolleegid ja mõnikord oleme isegi lähedasemad kui õed-vennad.» Kolme- ja poolekorruselist kinnistut ümbritsevad riisipõllud. Selle esimesel korrusel on ühine ruum ja ülemistel korrustel eraldi magamistoad igale naisele.

Põnevamad leiud majas on teetuba, Indiast ja Marokost kogutud mööbel ning loomulikult pikk söögilaud ühisteks einestamistest. Väljas on bassein ja õhuline teepaviljon, mis on ühendatud bambusest kõnnitee kaudu.

«Teeme koos süüa, grillime põllul, laulame ja kogume küla pealt toitu,» räägivad sõbrannad videos. «Naljatame, et igaüks meist peaks harjutama ühte oskust, et me 10 aastat hiljem üksildaseks ei jääks ja omavahel tülitseks. Mõni oskab maitsvat toitu valmistada, mõni tunneb traditsioonilist hiina meditsiini, mõni mängib pille ja mõni kasvatab köögivilju.»