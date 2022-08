JÕHKER KURITEGU ⟩ Last mitte soovinud soomlane püüdis ise naise rasedust katkestada

Nende suhte ajal naine jäi rasedaks, kuid mees ei tahtnud last. 4. mai hommikul tungis mees loata naise koju ja läks naisele kallale. Politsei kahtlustab, et mehe kavatsus oli naise rasedus katkestada ja ta tappa.

Jõhker vägivallaakt naise korteris kestis umbes tunni. Kui mees oli korterist lahkunud, sai naine ise endale abi kutsuda. Mees on ülekuulamisel tunnistanud, et püüdis naise rasedust katkestada, kuid ta eitab mõrvakatset. Mees ütles politseile, et lihtsalt ei taha last.