ÜLIKAUNIS! ⟩ Meghan Markle esines lokkis juuste ja meigivaba näoga

Arvatavasti on fotod tehtud hiljutise videokõne ajal, milles osalesid Meghan , prints Harry ning nende lapsed. Kuvatõmmiste piltidelt on näha Meghani uhkeid tumedaid juukseid ühele poole kammituna ning tema loomulikult lokkis juuksed langevad ilma sirgendamata õlgadele. Tema nahk särab ja nägu on klaar ning meigivaba.

Pole teada, mis videokõnega täpselt tegemist on, kuid mõned fännid on oletanud, et see võis olla seotud tema uhiuue taskuhäälingusaate «Archetypes'iga», mille esimene osa eile avaldus. Ligi tunnipikkuses taskuhäälingusaates rääkis Meghan tennise superstaari Serena Williamsiga naistele seatud topeltstandarditest.