Cadillac, tantsijad ja pidu laeval: Ingmar Kiviloo avaldas uue retrohõngulise suvesingli

Ingmar lähtus loo kirjutamisel suvest ja sellega kaasnevast vabaduse tundest. «Kuigi suvekuud on üsna pea lõppemas, mõtlesin, et nüüd on viimane võimalik hetk see lugu ka välja anda.» Teisalt on loo nüüd välja andmine Ingmari jaoks märgilise tähendusega: nimelt sõidab ta juba homme USA-sse, et alustada õpinguid Bostonis Berklee muusikakolledžis.