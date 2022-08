AITA SINAGI ⟩ Tiit Pruuli annetas oma maasturi Ukraina armeele: neile on see eluküsimus

Pruuli otsustas abikaasa Marisega, et neil on peres kaks autot ja praegu saavad nad ka ühega hakkama. «Jeep asub teenistusse Ukraina armee heaks. Tänan, Susan Luitsalu, Taavi Einaste ja Reigo Marosov, kes te aitasite meie jeebi teekonnale kaasa.» Marosovi sõnul toovad halvad ajad esile erilised inimesed ning lahkete abiga ei rända Ukrainasse mitte üks vaid lausa kaheksa maasturit.

Kui on veel inimesi, kellel maastikuauto omamine pole praegu eluküsimus, siis võtke ühendust MTÜga Pro Patria Semper. Nende arveldusarve nr on EE311010011916490220 (tulumaksu vabastus ettevõtte alt annetades). Ukrainlastele on need autod eluküsimus. Slava Ukraini!