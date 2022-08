Meghan Markle verdtarretavast kogemusest: lapsehoidja helistas, et Archie tuba on leekides

Õnneks oli paari suurepärane lapsehoidja Lauren 4-kuu vanuse Archie alla korrusele kaasa võtnud, et mõned suupisted haarata, nii et pisibeebit õnneks tulekahju ajal tema toas ei olnud.

See on teadaolevalt esimene kord, kui Meghani ja Harry lapsehoidjast avalikult räägitakse. Markle märkis, et laste eest hoolitseja on pärit Zimbabwest ja kandis Archiet sageli linaga seljas. «Tema instinktiivne mõte oli sel õhtul poiss veel korraks kööki kaasa võtta, enne kui ta lapse ööunne sätib.»

Vahetult pärast kohutavat õnnetust oodati, et Sussexid läheksid järgmisele kuninglikule sündmusele. «Ma ei tahtnud minna ega pidanud seda mõistlikuks. Soovisin, et saaksin inimestele öelda, mis on äsja juhtunud ja kõigist kohustustest mõneks ajaks loobuda. Kuid me läksime. Me pidime oma lapse jälle koju jätma,» kinnitas Sussexi hertsoginna. «Kuigi meid viidi teise kohta, pidime ta ikkagi maha jätma ja minema uusi kuningapere liikmete kohustusi täitma.»