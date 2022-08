KUNST, MUUSIKA JA PIMEDUS ⟩ Heategevuslik PIME festival kutsub linnarahvast külla

"Tondi 8A maja Tallinnas on selle ehitamise algusest kuulunud pimedate organisatsioonidele ja olnud nägemispuudega inimestele teiseks koduks, hetkel tegutseb majas aktiivne tegevuskeskus," selgitab PPÜ tegevjuht Helen Künnap toimumiskoha ja sündmuse tausta. "Me oleme ääretult rõõmsad, et pimedate majast on saamas Tondi piirkonna loomemaja, kus on oma koha leidnud mitmed kunstnikud, muusikud jt. Need on inimesed, kes ei ole siin majas lihtsalt rentnikud, vaid kaasamõtlejad, kes soovivad ka ise panustada maja ja kogukonna heaollu."