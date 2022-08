Ameerika optik Ramin Rabbani hoiatab naisteajakirjale The List antud intervjuus, et ilutoodetest teevad silmadele kõige rohkem kahju kunstripsmed. Risk puudutab eriti ripsmeliimi, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni. "Mul on olnud palju patsiente, kes on kannatanud raske allergilise reaktsiooni all ja tavaliselt on peasüüdlaseks ripsmetele mõeldud liim, rääkis Rabbani.