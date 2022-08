Meghan Markle'i isa võib tabada sama saatus, kui oli Britney Spearsil

Meghan Markle'i poolvend on esitanud avalduse, et saada enda kontrolli alla isa Thomas Markle'i juriidilised- ja äriasjad ajal, mil ta paraneb insuldist. Mehele võidakse panna konservatuur, mis on seadusliku eestkoste vorm. Sama piirangu kaudu kuulus laulja Britney Spears oma pereliikmete kontrolli alla 13 aastat.