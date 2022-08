Noorte vaimse tervise klubi eestvedaja: tähtsaim samm on probleemi teadvustamine

«See klubi on suunatud eelkõige noortele ja ettevõtmisel on üsna lihtne põhjus. Olen ise kogenud vaimse tervise probleeme. Tunnen, et noored vajavad midagi enamat, kui seda, mis minul toona võtta oli,» märkis Grete Kull raadio Elmar päevaprogrammis.

Kull lisas, et esimene vajalik samm on olukorra teadvustamine. «Oluline on probleemi märkamine - minu puhul tuli see teiste poolt. Esmalt, oma probleemidest ja muredest tuleb teadlik olla. Tähtis on ka asjaga edasi liikuda - sa pead sammu võtma, et abi küsida. Olgu selleks psühholoog või keegi teine. Tasub meeles pidada, et abi küsimine on väga okei,» rääkis ta.

«Tänapäeva maailmas on vaimsed probleemid teatavasti üsna levinud ja see pole ammu enam mingi tabu teema. Paljud käivad psühholoogide või psühhiaatrite juures. Esmalt tuleb leida see inimene, kellega sa tunned end hästi ja kellele saab rääkida asjadest, ilma et peaks kartma. Võimalusi on mitmeid...olgu selleks ema, õpetaja, noorsootöötaja või keegi teine,» märkis ta.