EKSKLUSIIVNE ⟩ Muusik Richard Marx: ootan pikisilmi eestlastega kohtumist

Kas on mõni hetk, mida näed karjääri tipphetkena?

Ühte kindlat kõrghetke oleks võimatu välja tuua. Kui neid loendama hakata, läheks lugemine üsna kiirelt sassi. Eredaid hetki on olnud tõepoolest palju.

Oled elu jooksul meeletult palju reisinud. Millised maailma paigad on sulle südamelähedasemaks saanud?

Armastan reisimist! Mul on olnud tohutult õnne, et olen saanud käia ja esineda niivõrd paljudes kaunites paikades üle maailma. Lemmikuid on kujunenud jällegi rohkem, kui kokku lugeda suudaksin. Austraalia, St. Barts, Buenos Aires, Heidelberg Saksamaal… Ja mul on pikk nimekiri kohtadest, kuhu soovin veel minna.

Foto: Space / MPI / Capital Pictures / Scanpix

Külastad Eestit esimest korda. Kas tead ka varasemast midagi Eesti kohta?

Ainult seda, mida olen internetist lugenud. Ootan pikisilmi Eestisse saabumist ning sealsete inimestega kohtumist.

Millest elus juhindud?

«Su mõtete kvaliteet mõjutab otseselt su elukvaliteeti.» Vali oma mõtted targalt.

Richard Marxil on rohkem kui kolmekümne aasta pikkuse karjääri jooksul olnud artisti, laulukirjutaja ja produtsendina loendamatu hulk saavutusi. Chicagost pärit laulja on müünud enam kui 30 miljonit albumit üle maailma. Marx on võitnud mitmeid Grammysid, tema albumid «Repeat Offender», «Rush Street» ja «Paid Vacation» saavutasid plaatina staatuse ning ta on siiani ainus meesartist läbi ajaloo, kelle esimesed seitse singlit on olnud Billboardi edetabeli esiviisikus.