Poliitilised kõned Oscarite jagamisel

2020 Jokkeri rolli eest parima meesnäitleja Oscari võitnud Joaquin Phoenix valutas südant maailma õige pöörlemise pärast ning tõi endale kaela piimatööstuse rünnaku. Phoenix seletas oma kõnes, et inimkond on väga egotsentriline ja arvab, et on universumi keskpunkt. «Me läheme loomulikku maailma sisse ja rüüstame seda. Me tunneme, et meil on täielik õigus lehm kunstlikult viljastada, ja kui ta sünnitab, siis varastame ta lapse, kuigi tema äng ja karjed sellepärast on varjamatud,» rääkis vegani elu elav Phoenix.