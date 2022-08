Naised lõikavad üllataval põhjusel häbememokki väiksemaks

Suurbritannia ilukirurg John Skevofilax avaldas, et eelmisel aastal tegi ta vaid 50 häbememokkade plastikat, tänavu on see arv juba pika puuga löödud, ehkki on alles august. Naised soovivad lõikust, kuna retuusid ja spordirõivad põhjustavad valu ja ebamugavust allpool vööd.