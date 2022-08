Teineteise eest hoolitsemine on iga suhte oluline tugisammas – kuid mitte energiavampiiri jaoks. Need inimesed kipuvad võtma ja nõudma rohkem, kui nad annavad. Oluline on tunda ära tüüpilise energiavampiiri käitumine, et sellega kõige paremini toime tulla.