KAS KA SINA? ⟩ Just nii paljud eestlased säästavad raha koolitarvete ostmiseks

«Praeguses majandusolukorras tunnevad paljud, et kulusid on vaja koomale tõmmata ning ostud mõeldakse rohkem läbi või lükatakse edasi. Siiski on koolikaupade ostmine üsnagi vältimatu kulutus, et lapsed uuele kooliaastale muretult vastu saata. Seetõttu tasub juba varakult mõelda, mida ja kuidas osta – kas kõike on tarvis soetada ühe korraga või saab oste ajatada,» ütles Inbanki ostude finantseerimise toodete juht Helena Raud.

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste tarbijauuringust selgus, et peamine kooli alguse stressiallikas on seotud kulutustega koolitarvetele: 50 protsenti vastajatest tunneb, et suured kulutused koolikaupadele jätavad rahakotti augu. Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juhi Kristjan Maaroosi sõnul võib oodata, et inflatsioon ja praegune majandusolukord mõjutavad koolikaupade tarbimist. «Tarbijad tunnevad, et kulutused koolitarvetele on suured. Seepärast on põhjust uskuda, et sel aastal tehakse emotsioonioste vähem ning kulutused koolikaupadele mõeldakse rohkem läbi,» lausus Maaroos.

Uuringu tulemustest selgus, et enamasti ostetakse ainult neid koolitarbeid, mida päriselt vaja on ja siis, kui neid vaja on ning tarbijate finantskäitumine koolitarvete soetamisel palju ei muutu. «Vaid kümme protsenti vastajatest säästab raha spetsiaalselt koolitarvete ostmiseks,» selgitas Maaroos.

Hoia silm peal sooduspakkumistel