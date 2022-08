Avaldati Anne Heche’i surma täpne põhjus

Nüüd on kindlalt teada, et Anne Heche suri suitsu sissehingamise ja termiliste vigastuste tõttu. Los Angelese koroneri sõnul oli üks peamine tegur, mis naise surma põhjustas, trauma tõttu tekkinud rinnakumurd. Sisuliselt tähendab see, et osa tema rinnakust purunes õnnetuses, mistõttu Heche jäi ülejäänud eluks koomasse. Anne’i surm on loetud õnnetusjuhtumiks.