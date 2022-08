Voodist ei piisa! 5 parimat kohta, kus kodus seksida

Kui kukkusite diivanilt maha, saate kõik muuta naljaks või jätkata põrandal. Mõnus oleks, kui põrandal on pehme, pikakarvaline vaip. Asendite valik on tänu stabiilsele pinnale lai ja võimaldab palju avastamist.

+ Vaibalt on väga raske põrandale kukkuda. Kui ümberringi pole teravate nurkadega mööblit, on vigastuste oht minimaalne. - Isegi kõige kohevam ja pehmem vaip suudab hõõruda kohta, millega sellel istute või lebate.

See pealtnäha vaid lillede hoidmiseks sobiv plastitükk on ideaalne koht lühikeseks kirglikuks aktiks. Lisastimulatsiooni annab tunne, et keegi jälgib teie armuakti tänavalt. Enamikul juhtudel see ilmselt nii ka on.