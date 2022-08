Taavi Teplenkov pelgab liblikaid: tean, see on hämmastav!

«Näitleja peaks muidugi julge olema. Kuid ega me ilma asjata enne publiku ette astumist kaks kuni kolm kuud proove ei tee. See kõik on selleks, et hirm maha võtta. See näitlejaamet on tegelikult päris õudne, eriti kui mõelda esietenduse eelsele ajale. Kui esimene publik tuleb saali, on hirmud päris suured. Selleks, et neid hirme ületada...peabki julge olema,» muigas Taavi Teplenkov.