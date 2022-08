Apteeker Melchiori väärikas jätk: näeme keskaegse inimese ja tolleaegse elu varjatud poolt

«Hargla ise on öelnud, et kui ta kirjutas Apteeker Melchiori raamatuid, siis ta ei mõelnud, et sellest võiks kunagi film tulla. Seepärast ta tahtis filmistsenaariumi protsessi juures viibida. Filmikeel on teadupärast ju täiesti erinev. Kõik, kes on raamatud lugenud - soovitan soojalt, tulge kinno ka filmi vaatama. Saate näha uut ja põnevat,» märkis Rüütel.

Näitleja lisas, et filmi produktsioonitiim oli erakordselt suur ja professionaalne. «Kogu meeskond oli super! See oli minu esimene film ja mind hoiti käte peal. Mind aidati igakülgselt, alates kostümeerijatest ja grimmeerijatest...kuni kõikide liikmeteni välja. Kõik oli nii meeldiv, eriti see, et juba paari kuu pärast sai juba järgmist filmi teha,» sõnas ta.

Rüütel mõtiskles, et kui saaks ise detektiivi mängida, milline võiks olla tema unistuste roll? «Ütlen ausalt, polegi selle peale varem mõelnud. Kuid eelistus kaldub pigem Sherlock Holmesi poole. Mulle meeldivad krutskid! Mõnes mõttes on palju sarnaseid jooni ka Apteeker Melchioris. See, mil moel ta asju loeb...mingis mõttes lausa üliinimene,» lisas Ken Rüütel raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».