IGAVESTI NOOR? ⟩ Madonna jagab kuuma fotot enda 64. sünnipäevapeost

Madonna reisis viimati Itaaliasse, millesse armus silmapilkselt. Sünnipäevaks viis ta oma sõbrad ning pere Sitsiilia saarele, kus oli rentinud 18. sajandist pärineva palee Palazzo Castelluccio. Samuti on teada, et ettevalmistused palees toimuvaks õhtusöögiks kestsid nädalaid. Piduõhtu lõpetas elav muusika tähtede all.