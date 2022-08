Beebipillide vale kasutamine seadis eestlanna elu ohtu: mu ajude asemel oli siis mannavaht

«Mõtlesin 2017. aastal suvefestivalide ajal, kuidas teha nii, et mul päevi poleks,» alustas Janet enda lugu.

Sõbrannade soovitusel otsustas neiu pille proovida, mille kohta andis arst kaasa soovituse, et üle kolme korra järjest ei tohiks päevi edasi lükata. Alguses tundus beebipillide variant suurepärane, kuid augustis tundis naine järsku valu käevarres, avastades, et käsi on üleni paistes ja kuum. Sellegipoolest ei pöördunud ta veel arsti juurde.