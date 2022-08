Anne Heche'i viimane soov sai täidetud: ta päästis kaheksa inimese elu

Anne Heche suri pühapäeval haiglas, nädalapäevad pärast traagilist autoõnnetust. Ta kuulutati reedel ajusurnuks, mis Californias tähendab, et isik on surnud, kuid teda hoiti elundite säilitamiseks masinate all, kuni tema annetatavatele organitele otsiti sobivaid vasteid.